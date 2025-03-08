Защитник «Ахмата» Ибишев прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом»

Защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев оценил результат, добытый командой в матче 20-го тура РПЛ. 7 марта бело-зелёные на выезде сыграли вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

«Мы и «Локомотив» очень хорошо играли. У нас в конце матча был хороший момент, но увы — не реализовали его. Сыграли вничью. В следующем матче выиграем.

Ташуев после игры с «Локомотивом» разговаривал с нами по поводу двух матчей после возобновления сезона. Он сказал, что в этих двух матчах у нас хороший результат», — сказал Ибишев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Ахмат» набрал четыре очка в двух весенних матчах РПЛ и восемь очков в четырёх последних турах. С 17 очками в 20 матчах грозненцы занимают в турнирной таблице 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей.

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