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Роналду одним предложением отреагировал на ничью «Аль-Насра» в матче с «Аль-Шабабом»

Роналду одним предложением отреагировал на ничью «Аль-Насра» в матче с «Аль-Шабабом»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на ничейный результат в матче 24-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Шабабом» (2:2).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 24-й тур
07 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 2
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
0:1 Хамдалла – 44'     1:1 Яхья – 45+2'     2:1 Роналду – 45+11'     2:2 Аль-Швирех – 67'    
Удаления: Аль-Фатиль – 52' / нет

«Мы будем продолжать бороться!» — написал португалец в своём аккаунте в социальной сети.

Во встрече с «Аль-Шабабом» 40-летний футболист отметился голом, который стал для него 926-м в карьере. В течение карьеры Роналду забил 791 гол на клубном уровне, ещё 135 — в составе сборной Португалии.

«Аль-Наср» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 48 очков за 24 матча. «Аль-Шабаб» заработал 40 очков после 24 игр и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 58 очков за 24 игры.

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