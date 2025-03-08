Роналду одним предложением отреагировал на ничью «Аль-Насра» в матче с «Аль-Шабабом»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на ничейный результат в матче 24-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Шабабом» (2:2).
«Мы будем продолжать бороться!» — написал португалец в своём аккаунте в социальной сети.
Во встрече с «Аль-Шабабом» 40-летний футболист отметился голом, который стал для него 926-м в карьере. В течение карьеры Роналду забил 791 гол на клубном уровне, ещё 135 — в составе сборной Португалии.
«Аль-Наср» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 48 очков за 24 матча. «Аль-Шабаб» заработал 40 очков после 24 игр и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 58 очков за 24 игры.
Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея:
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