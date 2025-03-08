Полузащитник «Факела» Щетинин: рассчитываем на победу в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Факела» Михаил Щетинин высказался о грядущем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоится сегодня, 8 марта.

«Мы играем дома с «Зенитом». Если брать домашние матчи с топ-соперниками, то ни у «Динамо», ни у ЦСКА не было преимущества. У нас есть страсть до последних минут и мы рассчитываем на победу, потому что нам нужно набирать очки в каждом матче. Да, будет тяжёлая игра с неприятным соперником, но всё зависит от нас. Мы сейчас в тяжёлой ситуации, поэтому нужно выигрывать каждую встречу», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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