Полузащитник «Факела» Щетинин: рассчитываем на победу в матче с «Зенитом»
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Полузащитник «Факела» Михаил Щетинин высказался о грядущем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоится сегодня, 8 марта.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы играем дома с «Зенитом». Если брать домашние матчи с топ-соперниками, то ни у «Динамо», ни у ЦСКА не было преимущества. У нас есть страсть до последних минут и мы рассчитываем на победу, потому что нам нужно набирать очки в каждом матче. Да, будет тяжёлая игра с неприятным соперником, но всё зависит от нас. Мы сейчас в тяжёлой ситуации, поэтому нужно выигрывать каждую встречу», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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