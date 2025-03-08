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Расписание матчей Первой лиги 8 марта

Расписание матчей Первой лиги 8 марта
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Сегодня, 8 марта, в 23-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 пройдут три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 8 марта:

  • 8:00 мск. «Енисей» - «Родина» (счёт в матче 0:0 на момент выхода новости);
  • 17:00 мск. «КАМАЗ» — «Чайка»;
  • 15:00 мск. «Алания» — «Тюмень».

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 46 очков за 22 матча. На втором месте находится московское «Торпедо», у которого 43 очка. На третьей строчке располагается новороссийский «Черноморец» (40), на четвёртой — екатеринбургский «Урал» (38). В зоне вылета — «Тюмень» (15), владикавказская «Алания» (18) и саратовский «Сокол» (20).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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