Владислав Радимов оценил игру Алексея Батракова и Сергея Пиняева в матче «Локо» — «Ахмат»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре атакующих полузащитников московского «Локомотива» Алексея Батракова и Сергея Пиняева в домашнем матче 20-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (1:1).

«Во второй части чемпионата России Батраков стал играть глубже, и опасность его атакующих действий снизилась. Соперники стали относиться к нему внимательнее, накрывают вдвоём или держат персонально. Батракову стало гораздо сложнее играть, чем в начале сезона, а это влияет на всю игру «Локомотива». В матче с «Ахматом» Батраков забил гол, но провёл далеко не выдающийся матч. Гораздо заметнее был Пиняев. Вся игра «Локомотива» в атаке сейчас зависит от Батракова и Пиняева. Остальные им почти не помогают в созидании», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Единственный гол железнодорожников в игре с «Ахматом» был забит Алексеем Батраковым после сольного прохода Сергея Пиняева, который завершился результативной передачей.

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