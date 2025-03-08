Нападающий «Локомотива» Воробьёв прокомментировал ничью в матче с «Ахматом»

Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с грозненским «Ахматом» (1:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Команда создала достаточно много подходов к воротам соперника и голевых моментов. У нас не получилось забить. В конце первого тайма потеряли концентрацию и пропустили гол от «Ахмата».

Пока рано говорить о физической форме команды после старта чемпионата. Сборы прошли хорошо. Самое главное, что все игроки сейчас без травм», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 20 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с московским «Динамо».