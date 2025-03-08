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Нападающий «Локомотива» Воробьёв прокомментировал ничью в матче с «Ахматом»

Нападающий «Локомотива» Воробьёв прокомментировал ничью в матче с «Ахматом»
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Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с грозненским «Ахматом» (1:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Батраков – 16'     1:1 Самородов – 40'    

«Команда создала достаточно много подходов к воротам соперника и голевых моментов. У нас не получилось забить. В конце первого тайма потеряли концентрацию и пропустили гол от «Ахмата».

Пока рано говорить о физической форме команды после старта чемпионата. Сборы прошли хорошо. Самое главное, что все игроки сейчас без травм», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 20 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с московским «Динамо».

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