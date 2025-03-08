Сегодня, 8 марта, в 20-м туре чемпионата России сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 8 марта (время — московское):

12:00. «Оренбург» – «Ростов»;

14:30. «Факел» – «Зенит»;

17:00. ЦСКА – «Химки»;

19:30. «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала.

На данный момент на первой строчке находится «Краснодар», заработавший 43 очка за 20 матчей. У «Зенита» и «Спартака» по 40 очков, однако у этих команд есть матч в запасе. В зоне стыковых матчей находятся махачкалинское «Динамо» (18 очков) и «Ахмат» (17 очков). В зоне прямого вылета располагаются воронежский «Факел», имеющий в своём активе 14 очков, и «Оренбург», набравший восемь очков.

Самые титулованные футбольные клубы России: