Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монпелье. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей РПЛ 8 марта

Расписание матчей РПЛ 8 марта
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 марта, в 20-м туре чемпионата России сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 8 марта (время — московское):

12:00. «Оренбург» – «Ростов»;
14:30. «Факел» – «Зенит»;
17:00. ЦСКА – «Химки»;
19:30. «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала.

На данный момент на первой строчке находится «Краснодар», заработавший 43 очка за 20 матчей. У «Зенита» и «Спартака» по 40 очков, однако у этих команд есть матч в запасе. В зоне стыковых матчей находятся махачкалинское «Динамо» (18 очков) и «Ахмат» (17 очков). В зоне прямого вылета располагаются воронежский «Факел», имеющий в своём активе 14 очков, и «Оренбург», набравший восемь очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Большой праздничный день в РПЛ! Играют «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов». LIVE
Live
Большой праздничный день в РПЛ! Играют «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов». LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android