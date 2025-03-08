Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Факел» — «Зенит»: во сколько начнётся матч 20-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Факел» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В минувшем туре «Факел» уступил «Химкам» со счётом 0:1, а «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (0:0).

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 19 матчей. «Зенит» заработал 40 очков после 19 игр и располагается на второй строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».

Самые титулованные футбольные клубы России: