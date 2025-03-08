«Оренбург» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ начнётся в 12:00

Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Оренбург» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 19 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.