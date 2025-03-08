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«Динамо» М — «Динамо» Мх: во сколько начнётся матч 20-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 36 очков за 19 матчей. «Динамо» Махачкала заработало 18 очков после 19 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».

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