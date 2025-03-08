Нападающий «Ахмата» Мелкадзе: команда сможет остаться в РПЛ

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе считает, что грозненский клуб способен остаться в РПЛ. После 19 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 17 очков и занимает 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей.

«Форма у команды сейчас отличная, в чемпионате идём без поражений. Надеемся выполнить эту задачу в том же духе до перерыва на игры сборных. Считаю, что «Ахмат» сможет остаться в РПЛ. Это абсолютно выполнимо и ничего сложного в этом нет. Просто нужно собраться всем вместе. Давление на команду есть всегда. Но мы как-то справляемся с ним, объединяемся вместе и бьёмся, как видите, на поле», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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