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Щенсны: если футболист отказывает «Барселоне», значит, у него нет яиц

Щенсны: если футболист отказывает «Барселоне», значит, у него нет яиц
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Вратарь Войцех Щенсны ответил на вопрос, может ли он сказать «нет» такому клубу, как «Барселона», за который он выступает с минувшего октября.

«Ты не можешь сказать «нет». Если ты отказываешь «Барсе», то только потому, что у тебя нет яиц. Значит, футболист недостаточно храбр, чтобы принять подобный вызов», — сказал Щенсны в беседе с журналистом Sport.es Тони Хуанмарти.

В нынешнем сезоне Щенсны принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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