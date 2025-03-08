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«Енисей» и «Родина» не выявили победителя в матче 23-го тура Первой лиги

«Енисей» и «Родина» не выявили победителя в матче 23-го тура Первой лиги
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Завершился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и московская «Родина». Игра проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречи выступил Станислав Матвеев. Матч закончился со счётом 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 23-й тур
08 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 0
Родина
Москва

«Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Красноярская команда набрала 31 очко за 23 матча. «Родина» заработала 25 очков после 23 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится калининградская «Балтика», у которой 46 очков за 22 игры.

В следующем туре «Енисей» сыграет с «Уфой» (15 марта), а «Родина» встретится с «Аланией» (15 марта).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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