«Енисей» и «Родина» не выявили победителя в матче 23-го тура Первой лиги

Завершился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и московская «Родина». Игра проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречи выступил Станислав Матвеев. Матч закончился со счётом 0:0.

«Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Красноярская команда набрала 31 очко за 23 матча. «Родина» заработала 25 очков после 23 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится калининградская «Балтика», у которой 46 очков за 22 игры.

В следующем туре «Енисей» сыграет с «Уфой» (15 марта), а «Родина» встретится с «Аланией» (15 марта).

Материалы по теме Андрей Тихонов: в Казахстане есть несколько команд, которые могли бы конкурировать в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России: