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Защитник «Ахмата» Ибишев: не поверил, что попал в расширенный список сборной России

Защитник «Ахмата» Ибишев: не поверил, что попал в расширенный список сборной России
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Защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев рассказал о своей реакции на попадание в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«Сперва я не поверил, что попал в расширенный список сборной (улыбается). Но потом, когда мне позвонил друг и сказал, были мурашки. Это моя мечта с детства. Я очень рад, что попал туда. Когда я играл во Второй лиге, то не представлял, что я даже в «Ахмате» буду играть в старте. Какая там сборная? Сейчас я играю в «Ахмате» и попал в расширенный список сборной. Я очень рад, что так получилось.

После попадания в расширенный список сборной России Макс Самородов зашёл в комнату и посмеялся: «Как ты можешь туда попасть вообще?» Вот так посмеялся и поздравил меня. С Карпиным пока не общался», — сказал Ибишев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В марте сборная России сыграет с Замбией. Игра пройдёт в Москве, точное время и место встречи будет объявлены дополнительно.

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