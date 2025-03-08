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Скира: «Милан» больше не рассчитывает на Консейсау, тренер может быть уволен в марте

Скира: «Милан» больше не рассчитывает на Консейсау, тренер может быть уволен в марте
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«Милан» принял решение не продолжать сотрудничество с Сержиу Консейсау. Португальский специалист покинет пост главного тренера «россонери» по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, итальянский гранд может уволить Консейсау раньше. Подчёркивается, что 50-летнего специалиста могут отправить в отставку до мартовской паузы на игры сборных в случае, если «Милан» проиграет два ближайших матча чемпионата Италии с «Лечче» (8 марта) и «Комо» (15 марта).

Консейсау был назначен на пост главного тренера «россонери» в конце декабря 2024 года. После 27 туров Серии А «Милан» набрал 41 очко и занимает девятое место.

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