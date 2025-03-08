Максим Ненахов рассказал, что подарит на 8 Марта

Правый защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопрос о самом оригинальном подарке на 8 Марта.

— Самый оригинальный подарок на 8 Марта?

— На самом деле всё просто: я подарю украшение. Надеюсь, что только после 8 Марта вы это выложите (смеётся). Украшение и всё. Такой будет подарок. И, естественно, цветы, — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Ненахов принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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