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«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ
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Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Оренбург» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Татаев, Прохин, Хотулёв, Караташ, Рыбчинский, Башич, Марин, Мансилья, Гюрлюк.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Вахания, Мелёхин, Сутормин, Кучаев, Комаров, Шанталий, Комличенко, Голенков, Роналдо.

После 19 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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