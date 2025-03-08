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Наумов: «Локомотив» выглядел отвратительно с «Ахматом» — сплошная беготня

Наумов: «Локомотив» выглядел отвратительно с «Ахматом» — сплошная беготня
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Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с грозненским «Ахматом» (1:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Батраков – 16'     1:1 Самородов – 40'    

«Я был очень расстроен не потерей очков, а отсутствием игры у «Локомотива». Сборы прошли, должны были отрабатывать комбинации, моменты, но ничего из этого с «Ахматом» не увидели.

Была сплошная беготня, мяч не держался. Очень плохо играет средняя линия! Не могут разыграть комбинации — несколько передач и тут же потеря! Так ты никогда не сможешь выиграть.

Не могу даже никого выделить, за исключением Пиняева, который взрывал обстановку. Не знаю, с чем связана такая игра «Локомотива». Удивительно!

Команда выглядела отвратительно. Если не наладят игру, не знаю, за счёт чего смогут попасть в тройку», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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