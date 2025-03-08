Агент Баринова рассказал, сколько займёт восстановление капитана «Локо» после травмы

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о сроках восстановления футболиста после повреждения, полученного в минувшем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1).

«Восстановление Баринова займёт порядка месяца. Зная характер Димы, думаем и надеемся, что всё пройдёт гораздо быстрее», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что Баринов выбыл как минимум на четыре недели. Предварительный диагноз — защемление мениска.

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