Агент Баринова рассказал, сколько займёт восстановление капитана «Локо» после травмы
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Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о сроках восстановления футболиста после повреждения, полученного в минувшем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Батраков – 16' 1:1 Самородов – 40'
«Восстановление Баринова займёт порядка месяца. Зная характер Димы, думаем и надеемся, что всё пройдёт гораздо быстрее», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что Баринов выбыл как минимум на четыре недели. Предварительный диагноз — защемление мениска.
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