Защитник «Ахмата» Гандри: счастлив за Ибишева, он заслужил вызов в сборную России

Защитник грозненского «Ахмата» Надер Гандри высказался о вызове одноклубника Турпала-Али Ибишева в национальную команду России на мартовский сбор.

«Я очень счастлив за Ибишева. Уже поздравил его. Пока он не попал в окончательный список сборной России, но он очень молодой и сильный футболист.

Турпал-Али заслужил вызов в сборную, и я уверен, что теперь он будет стараться ещё больше», — сказал Гандри в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

25 марта национальная команда России сыграет со сборной Замбии.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.