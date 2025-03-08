Защитник «Ахмата» Гандри: счастлив за Ибишева, он заслужил вызов в сборную России

Защитник грозненского «Ахмата» Надер Гандри высказался о вызове одноклубника Турпала-Али Ибишева в национальную команду России на мартовский сбор.
«Я очень счастлив за Ибишева. Уже поздравил его. Пока он не попал в окончательный список сборной России, но он очень молодой и сильный футболист.
Турпал-Али заслужил вызов в сборную, и я уверен, что теперь он будет стараться ещё больше», — сказал Гандри в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
25 марта национальная команда России сыграет со сборной Замбии.
Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.