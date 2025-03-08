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Хави объяснил, почему никогда не считал себя лучше Месси и Роналду

Хави объяснил, почему никогда не считал себя лучше Месси и Роналду
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Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что он ни разу за карьеру не выиграл «Золотой мяч».

«Я ни в коем случае не считаю себя более хорошим футболистом, чем Месси или Криштиану Роналду. Я являлся создателем игры, но у меня не было возможности самостоятельно решать исход матчей. Я горжусь тем, что трижды финишировал третьим [в голосовании на «Золотой мяч»]», — сказал Хави в интервью France Football.

Напомним, Хави трижды подряд (с 2009 по 2011 год) финишировал третьим в голосовании за «Золотой мяч». За свою карьеру Месси выиграл «Золотой мяч» восемь раз, а Роналду — пять раз.

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