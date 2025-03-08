«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30

Сегодня, 8 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана (Ланкашир, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 27 сыгранных матчей «Ноттингем Форест» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков. «Манчестер Сити» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 47 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 67 очков.