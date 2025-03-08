«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30
Поделиться
Сегодня, 8 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана (Ланкашир, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 27 сыгранных матчей «Ноттингем Форест» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков. «Манчестер Сити» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 47 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 67 очков.
Комментарии
- 8 марта 2025
-
14:05
-
14:00
-
13:58
-
13:41
-
13:38
-
13:33
-
13:29
-
13:18
-
13:09
-
13:06
-
12:49
-
12:39
-
12:37
-
12:31
-
12:30
-
12:30
-
12:27
-
12:25
-
12:21
-
12:15
-
12:12
-
12:07
-
12:00
-
11:43
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:29
-
11:16
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:47
-
10:46
-
10:35