ЦСКА — «Химки»: онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ начнётся в 17:00

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Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московский ЦСКА и подмосковные «Химки». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев (Волгоград). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В последний раз команды встречались между собой в матче 7-го тура чемпионата России текущего сезона. Тогда сильнее оказались армейцы (2:0).

После 19 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.