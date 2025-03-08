«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: онлайн-трансляция матча 28-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 8 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Льюис Смит (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 67 очков после 28 встреч. «Саутгемптон» после 27 сыгранных матчей располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025, набрав девять очков.