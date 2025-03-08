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«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: онлайн-трансляция матча 28-го тура АПЛ начнётся в 18:00

«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: онлайн-трансляция матча 28-го тура АПЛ начнётся в 18:00
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Сегодня, 8 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Льюис Смит (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Саутгемптон
Саутгемптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 67 очков после 28 встреч. «Саутгемптон» после 27 сыгранных матчей располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025, набрав девять очков.

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