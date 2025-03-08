Роналду забил 463 гола после 30-летия, столько же было до достижения этого возраста

40-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 463 гола после своего 30-летия. Столько же голов экс-футболист мадридского «Реала» и «Ювентуса» забил до достижения 30-летнего возраста. Об этом сообщает B/R Football в соцсети Х (ранее Twitter).

На текущий момент всего Роналду забил 926 голов за карьеру. Он 791 раз поразил ворота соперника на клубном уровне, ещё 135 — в составе сборной Португалии.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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