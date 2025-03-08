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Булыкин: если «Локомотив» хочет бороться за медали, надо добыть победу с «Динамо»

Булыкин: если «Локомотив» хочет бороться за медали, надо добыть победу с «Динамо»
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Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин подвёл итоги матча 20-го тура РПЛ, в котором железнодорожники принимали грозненский «Ахмат» (1:1), а также поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура чемпионата России, в котором красно-зелёные встретятся с московским «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» не нащупал свою игру, особенно в атаке. Вчера неплохо забили, Пиняев здорово обыграл, но пропустили из-за нерасторопности защитника. Думаю, в следующих матчах должны думать о победе.

Серия без побед затянулась. Если хотят бороться за медали, надо добыть победу с «Динамо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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