Нападающий «Локомотива» Воробьёв: не надо опускать голову, самое интересное впереди

Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о перспективах железнодорожников в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Самое интересное будет впереди, ещё 11 туров играть. В прошлом сезоне все «Динамо» списывали со счетов, а в итоге им одного очка не хватило до чемпионства, поэтому не надо опускать голову, нужно двигаться дальше и продолжать работать», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 20 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с московским «Динамо».