Хави назвал ошибку, допущенную им во время работы тренером в «Барселоне»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави оценил свой период работы в каталонском клубе (2021-2024 годы).

«Признаю, я допустил несколько управленческих ошибок. Уход Бускетса заставил нас переосмыслить стиль игры команды. Я предпочитал играть в полузащите с тремя атакующими игроками, но не всегда это был лучший вариант.

Однако, если посмотреть на мой послужной список, – я включаю сюда и свой тренерский штаб, – он очень позитивный. Клуб [«Барселона»] переживал один из худших периодов в своей истории, возможно, даже более плохой, чем в начале тысячелетия.

Ожидания были очень высоки из-за моей истории в «Барселоне». Вероятно, иногда моя глубокая эмоциональная связь с клубом причиняла мне боль, временами я был слишком эмоционален, но этот опыт стал для меня настоящим уроком», — сказал Хави в интервью France Football.

Под руководством Хави сине-гранатовые выиграли чемпионат Испании и Суперкубок страны.

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