Генич высказался о разгромном поражении «Пари НН» в матче с «Краснодаром» в РПЛ

Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором «Пари Нижний Новгород» на своём поле принимал «Краснодар» (0:3).

«Пари НН» никак не наиграл на крупное поражение. Всё для «Краснодара» удачно сложилось, в том числе быстрый гол. Не уверен, что именно так хотел пробить Батчи в эпизоде со вторым голом, но так вышло. Просто удачно попал. Третий же гол нижегородцев просто приговорил», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка после 20 встреч. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 19 очков.