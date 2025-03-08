Генич высказался о разгромном поражении «Пари НН» в матче с «Краснодаром» в РПЛ
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Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором «Пари Нижний Новгород» на своём поле принимал «Краснодар» (0:3).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Черников – 9' 0:2 Батчи – 36' 0:3 Кордоба – 75'
«Пари НН» никак не наиграл на крупное поражение. Всё для «Краснодара» удачно сложилось, в том числе быстрый гол. Не уверен, что именно так хотел пробить Батчи в эпизоде со вторым голом, но так вышло. Просто удачно попал. Третий же гол нижегородцев просто приговорил», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».
Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка после 20 встреч. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 19 очков.
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