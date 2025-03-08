«Ты слишком страшный». Роналду подшутил над своим двойником, пришедшим на матч «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду подшутил над своим поклонником-двойником, который пришёл на матч португальского футболиста.

Поклонник находился на трибуне в футболке Роналду. 40-летний нападающий заметил его во время разминки и сказал: «Брат, ты не похож на меня. Ты слишком страшный». В ответ на это болельщик крикнул португальцу: «Брат, ты лучший». На что Роналду улыбнулся и показал большой палец.

Фото: Скриншот из видео

Фото: Скриншот из видео

Фото: Скриншот из видео

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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