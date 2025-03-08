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Хави: наша «Барселона» с великим игроком Месси входит в пятёрку лучших команд в истории

Хави: наша «Барселона» с великим игроком Месси входит в пятёрку лучших команд в истории
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Бывший полузащитник «Барселоны» Хави ответил на вопрос, является ли та команда сине-гранатовых, за которую он играл, лучшей в истории футбола.

«У нас было лучшее поколение в истории Испании, с величайшим игроком когда-либо игравшим Лионелем Месси. Я не знаю, лучшая ли мы команда всех времён, но просто быть в четвёрке или пятёрке лучших команд в истории — огромная привилегия», — сказал Хави в интервью France Football.

Хави выступал за каталонский клуб с 1998 по 2015 год. В составе «Барселоны» испанский полузащитник два раза оформил требл (2009 и 2015 годы). За сине-гранатовых Хави принял участие в 767 матчах во всех турнирах.

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