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Полузащитник «Ахмата» Уткин: удивлён уходом Карпина из «Ростова»

Полузащитник «Ахмата» Уткин: удивлён уходом Карпина из «Ростова»
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Даниил Уткин высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Очень удивлён. В принципе, я с ребятами из «Ростова» общался. Никто не ожидал такого резкого ухода тренера из команды. Никаких предпосылок, как я понимаю, не было. Предполагаю, что на уход повлияла сильная психологическая усталость, которую Валерий Георгиевич не раз озвучивал в интервью.

Это было видно внутри команды. Присутствие больших выездов вдали от дома, он постоянно работает. Всё-таки главный тренер — это совсем другое, ты думаешь за всех», — сказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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