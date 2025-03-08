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Константин Генич: «Химки» — это просто набор футболистов

Константин Генич: «Химки» — это просто набор футболистов
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Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался об игре подмосковных «Химок» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, «Химки» — это просто набор футболистов, хороших и качественных, которые есть у Франка Артиги. У них нет, не было и, на мой взгляд, не будет никакой выстроенной игры.

Они играют на мастерстве своих футболистов. Мне кажется, они играют как получится. Иногда получается», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

После 19 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Франка Артиги сыграют с московским ЦСКА. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

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