Футболист «Факела» Щетинин рассказал, шутили ли в команде над новичком Пуси из-за фамилии

Полузащитник «Факела» Михаил Щетинин ответил на вопрос, шутили ли в команде над новоиспечённым нападающим Белайди Пуси из-за его фамилии.

— Были ли какие-то шутки о новичке Пуси?

— Нет. С моей стороны точно не было. Может, другие ребята подкалывали. Он вливается и больше общается с иностранцами. Как начнёт учить русский язык, будет больше общаться с нами, — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Воронежская команда объявила о переходе Пуси 19 февраля.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги «Факел» заработал 14 очков и на текущий момент занимает предпоследнее, 15-е место.

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