Несколько грандов АПЛ могут вступить в борьбу за нападающего «Борнмута» — Caught Offside

«Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к 25-летнему крайнему нападающему «Борнмута» Антуану Семеньо. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, наиболее конкретный интерес к ганскому футболисту проявляет лондонский «Тоттенхэм», готовый предложить «вишням» € 40 млн за его переход. Подчёркивается, что Семеньо рассматривается в качестве замены Ришарлисону, который может покинуть стан «шпор» грядущим летом.

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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