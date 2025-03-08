«Оренбург» — «Ростов»: Малых получил красную карточку, но потом арбитр отменил её

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Оренбург» и «Ростов». Игра идёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Матч начался в 12:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 0:0.

На 18-й минуте полузащитник «Оренбурга» Андрей Малых получил красную карточку, однако после просмотра VAR арбитр заменил её на жёлтую.

После 19 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.