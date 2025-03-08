«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Химок» Фаринье — El Marcador TV

Московскому «Спартаку» интересен 23-летний центральный защитник «Химок» Эдгардо Фаринья. Об этом сообщил журналист Хосе Мигель Домингес в эфире El Marcador TV.

Панамский футболист присоединился к подмосковной команде летом 2024 года. За этот период он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение 23-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» набрали 19 очков и занимают 12-е место. Красно-белые заработали 40 очков и располагаются на третьей строчке.

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