Хави: почему бы не начать тренировать другой клуб Ла Лиги? Я хочу выигрывать трофеи

Бывший полузащитник и главный тренер «Барселоны» Хави заявил о готовности возглавить другой клуб из-за желания выигрывать трофеи.
– Есть ли какая-то конкретная лига, которая нравится вам больше других?
– Нет, я открыт [ко всему]. Почему бы не потренировать другую команду в Ла Лиге? Я ищу интересный проект, и у меня есть амбиции выигрывать титулы. Это моя главная цель.
Я открыт для различных предложений. Почему бы не возглавить национальную команду и не участвовать в отборочных матчах к чемпионату мира? [Могу рассмотреть вариант работы] Даже в чемпионате Франции.
Как тренер я хочу выиграть Лигу чемпионов, Евро и чемпионат мира, — сказал Хави в интервью France Football.
Хави занимал должность главного тренера «Барселоны» с 2021 по 2024 год. До этого испанец работал с катарским «Аль-Саддом» (2019-2021 годы).
Почему «Барселона» — больше, чем клуб: