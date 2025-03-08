Хави: почему бы не начать тренировать другой клуб Ла Лиги? Я хочу выигрывать трофеи

Бывший полузащитник и главный тренер «Барселоны» Хави заявил о готовности возглавить другой клуб из-за желания выигрывать трофеи.

– Есть ли какая-то конкретная лига, которая нравится вам больше других?

– Нет, я открыт [ко всему]. Почему бы не потренировать другую команду в Ла Лиге? Я ищу интересный проект, и у меня есть амбиции выигрывать титулы. Это моя главная цель.

Я открыт для различных предложений. Почему бы не возглавить национальную команду и не участвовать в отборочных матчах к чемпионату мира? [Могу рассмотреть вариант работы] Даже в чемпионате Франции.

Как тренер я хочу выиграть Лигу чемпионов, Евро и чемпионат мира, — сказал Хави в интервью France Football.

Хави занимал должность главного тренера «Барселоны» с 2021 по 2024 год. До этого испанец работал с катарским «Аль-Саддом» (2019-2021 годы).

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