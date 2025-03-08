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Нико Уильямс объяснил, почему не перешёл в «Барселону» летом

Нико Уильямс объяснил, почему не перешёл в «Барселону» летом
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Крайний нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс ответил, по какой причине не состоялся его переход в «Барселону» минувшим летом. СМИ сообщали, что сине-грантовые были готовы заплатить € 62 млн за трансфер испанского футболиста.

«Атлетик» — моя семья. У нас невероятные отношения в клубе. Не думаю, что нашёл бы такую атмосферу где-либо ещё. В тот момент я принял решение, которое показалось мне правильным, и очень доволен им», — сказал Уильямс в интервью FF.

В нынешнем сезоне 22-летний вингер принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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