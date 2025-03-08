Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Осипенко забил седьмой гол в сезоне РПЛ и обновил свой рекорд

Максим Осипенко забил седьмой гол в сезоне РПЛ и обновил свой рекорд
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ростова» Максим Осипенко отметился седьмым забитым мячом в сезоне Российской Премьер-Лиги. В эти минуты проходит встреча 20-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» принимает на своём поле жёлто-синих. На момент написания новости счёт — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 22'     1:1 Мансилья – 28'     1:2    

На 22-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко открыл счёт. Данный гол стал для него седьмым в сезоне чемпионата России. Таким образом, он обновил свой личный рекорд последних сезонов по забитым мячам (6). Ответный мяч «Оренбурга» на 28-й минуте забил нападающий Брайан Мансилья — 1:1.

После 19 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

Материалы по теме
«Оренбург» снова проиграл! Команду Слишковича от вылета из РПЛ спасёт только чудо. LIVE
Live
«Оренбург» снова проиграл! Команду Слишковича от вылета из РПЛ спасёт только чудо. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android