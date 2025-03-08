Максим Осипенко забил седьмой гол в сезоне РПЛ и обновил свой рекорд

Защитник «Ростова» Максим Осипенко отметился седьмым забитым мячом в сезоне Российской Премьер-Лиги. В эти минуты проходит встреча 20-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» принимает на своём поле жёлто-синих. На момент написания новости счёт — 1:1.

На 22-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко открыл счёт. Данный гол стал для него седьмым в сезоне чемпионата России. Таким образом, он обновил свой личный рекорд последних сезонов по забитым мячам (6). Ответный мяч «Оренбурга» на 28-й минуте забил нападающий Брайан Мансилья — 1:1.

После 19 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.