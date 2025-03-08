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«ПСЖ» — лидер по расходам на зарплаты в минувшем сезоне, «Сити» — второй, «Реал» — третий

«ПСЖ» — лидер по расходам на зарплаты в минувшем сезоне, «Сити» — второй, «Реал» — третий
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«Пари Сен-Жермен» потратил больше всех из европейских клубов на зарплаты футболистам в минувшем сезоне — € 658 млн. На второй строчке расположился «Манчестер Сити» — € 554 млн. Замыкает тройку лидеров по количеству расходов на заработную плату игрокам мадридский «Реал» — € 505 млн. Об этом свидетельствуют данные из отчёта УЕФА.

Топ-10 клубов Европы по расходам на зарплаты в сезоне-2023/2024:

1. «ПСЖ» – € 658 млн;

2. «Манчестер Сити» – € 554 млн;

3. «Реал Мадрид» – € 505 млн;

4. «Барселона» – € 476 млн;

5. «Ливерпуль» – € 449 млн;

6. «Бавария» – € 430 млн

7. «Манчестер Юнайтед» – € 429 млн;

8. «Челси» – € 395 млн;

9. «Арсенал» – € 381 млн;

10. «Астон Вилла» – € 292 млн.

Отметим, что в данный рейтинг вошло шесть клубов из чемпионата Англии, два клуба — из Ла Лиги, и по одному — из Бундеслиги и Лиги 1.

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