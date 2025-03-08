«Факел» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

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Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Факел» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Факел»: Беленов, Божин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Ломовицкий, Ивлев, Моцпан, Мертенс, Ильин.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Вендел, Зделар, Мантуан, Энрике, Глушенков, Лусиано.

В минувшем туре «Факел» уступил «Химкам» со счётом 0:1, а «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (0:0).

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 19 матчей. «Зенит» заработал 40 очков после 19 игр и располагается на второй строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».

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