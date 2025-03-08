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«Ренн» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 25-го тура Лиги 1 начнётся в 19:00

«Ренн» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 25-го тура Лиги 1 начнётся в 19:00
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Сегодня, 8 марта, состоится матч 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Ренн» и «Пари Сен-Жермен». Игра пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. В качестве главного арбитра встречи выступит Матьё Вернис (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Ренн
Ренн
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 6-го тура чемпионата Франции сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказался «ПСЖ» (3:1).

Турнирную таблицу Лиги 1 возглавляет «ПСЖ», у которого 62 очка после 24 встреч. «Ренн» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 29 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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