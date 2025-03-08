Луис Энрике дебютирует в официальном матче за «Зенит» в игре 20-го тура РПЛ с «Факелом»
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Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике включён в стартовый состав сине-бело-голубых на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом», который состоится сегодня, 8 марта.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Игра с воронежской командой станет дебютной для Энрике в официальных встречах за санкт-петербургский клуб. Бразильский футболист перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Он не принял участия в первом туре после возобновления чемпионата России с ЦСКА (0:0) из-за микроповреждения.
27 января Энрике дебютировал в составе сине-бело-голубых в контрольном матче с московским «Динамо». В этой игре подопечные Сергея Семака одержали победу со счётом 3:1.
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