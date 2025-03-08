Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ не попала в топ-10 в Европе по доходам от продажи билетов

РПЛ не попала в топ-10 в Европе по доходам от продажи билетов
Аудио-версия:
Комментарии

Команды Российской Премьер-Лиги зарабатывают на билетах почти в 20 раз меньше, чем клубы английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Согласно отчёту организации, участники чемпионата России в сезоне-2022/2023 получили от посетителей стадионов в общей сложности € 52 млн.

В десятку лучших по доходам от продажи билетов попали:
1. Англия – € 995 млн;
2. Испания – € 580 млн;
3. Германия – € 519 млн;
4. Италия – € 425 млн;
5. Франция – € 421 млн;

6. Нидерланды – € 178 млн;
7. Шотландия – € 130 млн;
8. Бельгия – € 100 млн;
9. Швейцария – € 94 млн;
10. Турция – € 87 млн.

Российские клубы заработали столько же, сколько и израильские, и делят с ними 13-е место в Европе.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме
УЕФА: РПЛ — шестая лига в Европе по общей выручке клубов в сезоне-2022/2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android