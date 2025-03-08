РПЛ не попала в топ-10 в Европе по доходам от продажи билетов

Команды Российской Премьер-Лиги зарабатывают на билетах почти в 20 раз меньше, чем клубы английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Согласно отчёту организации, участники чемпионата России в сезоне-2022/2023 получили от посетителей стадионов в общей сложности € 52 млн.
В десятку лучших по доходам от продажи билетов попали:
1. Англия – € 995 млн;
2. Испания – € 580 млн;
3. Германия – € 519 млн;
4. Италия – € 425 млн;
5. Франция – € 421 млн;
6. Нидерланды – € 178 млн;
7. Шотландия – € 130 млн;
8. Бельгия – € 100 млн;
9. Швейцария – € 94 млн;
10. Турция – € 87 млн.
Российские клубы заработали столько же, сколько и израильские, и делят с ними 13-е место в Европе.
Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.