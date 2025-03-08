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Оренбург — Ростов, результат матча 20-го тура РПЛ, счёт 1:2, 8 марта 2025 года

«Ростов» с минимальной разницей обыграл «Оренбург» в матче 20-го тура РПЛ
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Оренбург» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). «Ростов» обыграл «Оренбург» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 22'     1:1 Мансилья – 28'     1:2    

На 22-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко открыл счёт. Ответный мяч «Оренбурга» на 28-й минуте забил нападающий Брайан Мансилья. На 70-й минуте форвард Николай Комличенко вывел гостей вперёд — 2:1.

После 19 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

В следующем туре «Оренбург» сыграет с «Факелом» (15 марта), а «Ростов» — с «Краснодаром» (16 марта).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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