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«Ростов» с минимальной разницей обыграл «Оренбург» в матче 20-го тура РПЛ

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Оренбург» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). «Ростов» обыграл «Оренбург» со счётом 2:1.

На 22-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко открыл счёт. Ответный мяч «Оренбурга» на 28-й минуте забил нападающий Брайан Мансилья. На 70-й минуте форвард Николай Комличенко вывел гостей вперёд — 2:1.

После 19 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

В следующем туре «Оренбург» сыграет с «Факелом» (15 марта), а «Ростов» — с «Краснодаром» (16 марта).