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Рюдигер рискует пропустить матч с «Райо Вальекано» из-за гриппа — COPE

Рюдигер рискует пропустить матч с «Райо Вальекано» из-за гриппа — COPE
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Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер пропустил тренировку команды из-за гриппа. Об этом сообщает журналист COPE Мельшор Руис в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент участие немецкого футболиста в матче 27-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано», который состоится в воскресенье, 9 марта, находится под вопросом.

Испания — Примера . 27-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне Рюдигер принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

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