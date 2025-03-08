«Ростов» одержал первую победу после отставки Валерия Карпина

Сегодня, 8 марта, «Ростов» обыграл «Оренбург» (2:1) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Таким образом, жёлто-синие одержали первую победу после отставки российского специалиста Валерия Карпина. Ранее «Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).

На 22-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко открыл счёт. Ответный мяч «Оренбурга» на 28-й минуте забил нападающий Брайан Мансилья. На 70-й минуте форвард Николай Комличенко вывел гостей вперёд — 2:1.

После 20 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Джонатана Альбы сыграют с «Краснодаром».