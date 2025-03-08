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«Ростов» одержал первую победу после отставки Валерия Карпина

«Ростов» одержал первую победу после отставки Валерия Карпина
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Сегодня, 8 марта, «Ростов» обыграл «Оренбург» (2:1) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Таким образом, жёлто-синие одержали первую победу после отставки российского специалиста Валерия Карпина. Ранее «Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 22'     1:1 Мансилья – 28'     1:2 Комличенко – 70'    

На 22-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко открыл счёт. Ответный мяч «Оренбурга» на 28-й минуте забил нападающий Брайан Мансилья. На 70-й минуте форвард Николай Комличенко вывел гостей вперёд — 2:1.

После 20 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Джонатана Альбы сыграют с «Краснодаром».

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