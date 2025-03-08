«Оренбург» потерпел восьмое поражение подряд в РПЛ
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Поражение в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2) стало восьмым подряд для «Оренбурга» в нынешнем сезоне соревнования.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 22' 1:1 Мансилья – 28' 1:2 Комличенко – 70'
Последний раз «Оренбург» набирал очки во встрече 12-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:2), которая состоялась 20 октября. Команда одержала одну победу в нынешнем сезоне РПЛ. Это произошло в матче 1-го тура с московским «Спартаком» (2:0).
После 20 матчей Российской Премьер-Лиги подопечные Владимира Слишковича набрали восемь очков и на текущий момент занимают последнее, 16-е место, отставая от 15-й строчки на шесть очков. В следующем туре «Оренбург» встретится с «Факелом». Игра состоится 15 марта.
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