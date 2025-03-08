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Форвард «Ахмата» Мелкадзе: в «Спартаке» мне не дали шанса

Форвард «Ахмата» Мелкадзе: в «Спартаке» мне не дали шанса
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Форвард грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался об этапе своей игровой карьеры в московском «Спартаке».

«В любой хорошей команде себя трудно проявить. Для меня шанс — это дать поиграть в старте два-три матча. Вот это шанс. У меня в «Спартаке» такого не было. Мне столько времени не давали.

У меня был один матч в старте, и потом я снова на замене. Выходы со скамейки на 15 минут, когда команда проигрывает — это не шанс. Я на этот вопрос так смотрю. Мне, по сути, не дали шанса себя проявить», — приводит слова Мелкадзе Legalbet.

В нынешнем сезоне Мелкадзе сыграл за «Ахмат» два матча во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 300 тыс.

За свою профессиональную игровую карьеру Мелкадзе сыграл за «Тосно», «Тамбов», «Сочи» и грузинский «Колхети Поти».

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